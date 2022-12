Rechter verwerpt verbod op gezinshereniging voor vluchtelingen

De voorzieningen rechter in Haarlem heeft gehakt gemaakt van een nieuwe maatregel van het kabinet om de komst van vluchtelingen tegen te gaan. In ruil voor het accepteren van de wet die spreiding van asielzoekers over Nederland mogelijk moet maken, eiste de VVD dat gezinsleden van vluchtelingen niet meer zouden mogen overkomen. De rechter oordeelt dat die laatste maatregel onwettig is.

De nareismaatregel is volgens de rechtbank in strijd met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.Het is een uitspraak in een zaak die de Syrische Fakhria Al Mullaabid (47) had aangespannen. De vrouw, die zes kinderen heeft, had de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd omdat haar gezin nog tot eind april moet wachten voordat ze Nederland mogen inreizen, volgens een besluit van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).De rechter heeft nu geoordeeld dat het belang van het herenigen van moeder en minderjarige kinderen zwaarder weegt dan het belang van de staatssecretaris om de opvangcrisis het hoofd te bieden. De Nederlandse ambassade in Sudan, waar het gezin van de vrouw verblijft, moet van de rechtbank binnen 24 uur regelen dat het gezin richting Nederland kan komen.