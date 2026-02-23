Rechter veroordeelt xenofobe recidivist die 'grenscontroles' organiseerde tot twee weken cel Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • Bewaren

De 58-jarige Jan H., die afgelopen zomer met een zelf opgerichte 'burgerwacht' reizigers lastig viel onder het mom van zogenaamde 'grenscontroles', moet twee weken de cel in. Daar bovenop krijgt hij vier weken voorwaardelijk. Het is goed mogelijk dat hij die laatste straf ook die moet uitzitten want het gaat om een hardleerse recidivist die al eerder werd veroordeeld wegens opruiing en het intimideren van journalisten. De inwoner van het Drentse Nieuw-Weerdinge kreeg tot twee keer toe een taakstraf maar dat weerhield hem niet van het voortzetten van zijn onwettige praktijken.

De burgerwacht van Jan H. stopte in de grensregio auto's van onschuldige passanten en verschafte zich toegang tot onder meer de kofferbak. Jan H. organiseert zijn praktijken via Facebook, waar hij een grote schare volgers heeft weten te verzamelen. Hij wordt veroordeeld omdat hij via het Amerikaanse platform zijn volgers opriep tot het plegen van strafbare feiten. Jan H. maakte zijn aanhangers onder meer wijs dat de overheid van plan is de 'witte bevolking' te vervangen door mensen met een andere huidskleur, een berucht extreemrechts complotverzinsel. Ook verkondigde hij dat de overheid daartoe actief vluchtelingen naar Nederland overbrengt.

En daarom plaatste Huzen op 7 juni een bericht in een app-groep die hij beheert: ‘Wie is er bereid om in de nachtelijke uren de grenzen te gaan bewaken nu alom bekend is dat de Duitse politie hier ‘s nachts met busjes en helikopters asielzoekers over de grens aan het dumpen is!’ Deze oproep leidde tot de veelbesproken grenscontroles bij Ter Apel. Huzen en een handjevol aanhangers stond daar bij de grens en hield een handjevol auto’s aan. Het leidde ook tot de aanhouding van Huzen op 20 juni. Het is namelijk verboden om auto’s aan te houden en te controleren. En mensen aansporen iets te doen dat niet mag, is óók verboden. „U weet wat uw berichten doen”, benadrukte de rechter.

De rechter wees wel de eis van justitie af om de opruier een social media-verbod op te leggen. Kort na het vonnis verspreidde de aandachtsgeile H. een oproep om voor hemzelf een standbeeld op te richten.