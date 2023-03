Rechter veroordeelt man na scheiding tot betalen 204.000 euro aan ex voor 25 jaar huishoudelijk werk

Een gefortuneerde eigenaar van sportscholen is door de rechter in Spanje veroordeeld tot het betalen van 204.000 euro aan zijn ex-echtgenoot als vergoeding voor het feit dat ze tijdens hun 25 jarig huwelijk dagelijks het huishouden deed. Hij kon daardoor carrière maken. Volgens de Spaanse wet zijn huwelijkspartners verplicht evenveel bij te dragen aan de lasten van een huwelijk. Huishoudelijke taken vallen daar ook onder.

De advocaat van Moral zegt dat haar cliënt haar leven gewijd heeft aan de zorg voor de kinderen, terwijl haar ex-partner tijd had om te werken aan zijn carrière en rijk te worden. "Het is belangrijk dat vrouwen erkenning krijgen voor de tijd die ze aan hun gezin besteden." Moral hoopt dat de uitspraak ook andere vrouwen inspireert in een soortgelijke situatie. "Ik steunde mijn man in zijn werk en focuste op mijn rol als moeder. Maar dat leverde me financieel niets op, alles stond op zijn naam."