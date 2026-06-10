Rechter veroordeelt Geert Dales tot taakstraf vanwege racisme en intimidatie Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 818 keer bekeken • Bewaren

De politierechter heeft Geert Dales een taakstraf opgelegd omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan racisme en intimidatie. De voormalige VVD-wethouder in Amsterdam schold een taxichauffeur uit voor onder meer “kutmarokkaan”, “vuile moslim” en “terrorist”. Ook plaatste hij een foto van de chauffeur en zijn auto met kenteken op X. Hij foeterde op X op “moslimterroristen” en schreef dat hij “sowieso geen taxi met een moslim”, meldt Het Parool.

“De reacties die daarop volgden, daar lusten de honden geen brood van,” zei de officier van justitie. Zij wees op zijn ruim elfduizend volgers en de honderden likes en reacties die de berichten kregen. “Dat heeft de verdachte in gang gezet, en gehouden.”

Volgens de taxichauffeur die het mikpunt was van Dales’ racisme, en twee andere getuigen was de ex-VVD’er stomdronken. Dales’ advocaat Theo Hiddema ontkende dat: volgens hem zijn de getuigen onbetrouwbaar.

Door het nummerbord van de chauffeur te publiceren heeft Dales zich ook schuldig gemaakt aan doxxing (het publiceren van persoonlijke gegevens met als doel om iemand te intimideren), oordeelde de rechter. Dales kreeg daarom een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Hiddema heeft een hoger beroep aangekondigd.