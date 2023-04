Rechter verklaart kabinetsbesluit tot krimpen luchtvaart Schiphol ongeldig Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 314 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Jerzy Jabłoński

Opnieuw blijkt een besluit van het kabinet Rutte IV in strijd met de wetten en regels. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen hebben een kort geding tegen de staat gewonnen. Minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat wil dat vanaf 1 november het maximum aantal vluchten van Schiphol verlaagd wordt met 8 procent.

De NOS meldde over het kort geding:

De luchtvaartmaatschappijen verenigden zich in een kort geding tegen de staat. KLM, goed voor 60 procent van alle vluchten op de luchthaven, trekt de kar. De overheid krijgt steun van de omwonenden van Schiphol. Daarom was er aan advocaten geen gebrek: een zaak met 29 advocaten kan volgens de rechtbankpresident zo in het Guinness Book of Records.

Volgens de klagers is het besluit in strijd met Europese regels. Inmiddels heeft de rechter vonnis gewezen en geoordeeld dat het besluit ongeldig is.