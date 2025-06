Rechter veegt nog een PVV-erfenis van Faber van tafel: ambtsbericht Syrië mag niet geheim blijven Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 480 keer bekeken • bewaren

De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het algemeen ambtsbericht over Syrië niet geheim mag blijven. Dat meldt ANP. Op basis van dit ambtsbericht besluit het ministerie van Asiel en Migratie of het land veilig genoeg is om gevluchte Syriërs terug te sturen.

Begin mei besloot de inmiddels afgetreden PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber samen met haar collega van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) de documenten niet langer te delen. Hetzelfde gold voor ambtsberichten over Jemen en Eritrea. Dat gebeurde op een moment dat de extreemrechtse coalitie had besloten Syrische vluchtelingen, ook die met een verblijfsstatus, terug te sturen naar Syrië ondanks dat duidelijk is in hoeverre deze mensen daadwerkelijk veilig zijn na de val van dictator Bashar Al Assad.

Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer tekende direct protest aan tegen het besluit om de ambtsberichten voortaan geheim te houden. Tweede Kamerlid Kati Piri van GroenLinks-PvdA wees erop dat het volgens zowel het Nederlands als het Europees recht helemaal niet is toegestaan de motivering van een besluit geheim te houden

De rechter heeft nu geoordeeld dat het ambtsbericht inderdaad moet worden toegevoegd aan de processtukken. "Het is evident dat de openbaarmaking van een algemeen ambtsbericht, de nationale veiligheid of de veiligheid van die bronnen in het algemeen niet in gevaar zal brengen", aldus de rechtbank.