Rechter: Trump blijft een veroordeelde crimineel

Donald Trump mag niet wegkomen met het betalen van zwijggeld, het vervalsen van documenten en het misbruik maken van campagnegelden. Dat heeft een New Yorkse rechter maandag bepaald. Zwijggeld betalen is niet strafbaar, maar boekhoudfraude is wel in strijd met de wet.

Trump had pornoactrice Stormy Daniels vlak voor de verkiezingen van 2016 laten betalen om te voorkomen dat ze zou vertellen dat hij seks met haar had gehad. Om de betaling te verdoezelen, liet hij documenten vervalsen.

De NOS schrijft: “In juli oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat presidenten immuniteit hebben tegen strafrechtelijke vervolging voor "officiële handelingen" die zij uitvoeren tijdens hun ambtstermijn. Rechter Juan Merchan in New York stelde dat de aanklachten in de zwijggeldzaak betrekking hadden op 'onofficieel gedrag'. Daarmee kan Trump geen aanspraak maken op immuniteit.”