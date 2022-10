Rechter stelt Milieudefensie in gelijk: staat moet actie ondernemen voor schone lucht Nieuws • 07-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

© cc-foto: Rob https://flic.kr/p/9uhdfy

De rechtbank heeft Milieudefensie in het gelijk gesteld in een kort geding dat de organisatie heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. De overheid moet van de rechter binnen twee weken met een plan komen om er voor te zorgen dat Nederland voldoet aan de kwaliteitseisen die de Europese Unie heeft opgesteld voor de lucht die we inademen. Er moet ook een overzicht komen van plekken waar veel overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide uitstoot te vinden zijn. De rechter constateert dat het plan dat het kabinet heeft voor het vermindeeren van luchtvervuiling te vaag is en niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Het vonnis is een enorme overwinning voor de milieuorganisatie. Campagneleider Anne Knol verklaart: “Dit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.”

De beslissing kan betekenen dat de door de VVD ingevoerde verhoging van de maximumsnelheid van 130 km per uur teruggedraaid moet worden omdat dergelijke snelwegen behoren tot de gebieden waar de lucht ongezond wordt gemaakt. Ook in de buurt van intensieve veehouderijen is ademen schadelijk voor de gezondheid.