'Rechter rehabiliteert Jelle Brandt Corstius volledig'

'Vrijspraak van smaadklacht komt neer op volledige rehabilitatie van documentairemaker Jelle Brandt Corstius', constateert NRC in een analyse van het dinsdag gevelde vonnis van de rechtbank. De documentairemaker was aangeklaagd door tv-producent Gijs van Dam wegens onder meer smaad. Brandt Corstius had in Trouw beschreven dat hij als jonge redacteur gedwongen was tot seks door een collega. Hij noemde daarbij geen naam maar al snel gonsde het van de geruchten en trad Van Dam zelf naar buiten en ontkende de beschuldiging. Hij startte nam vervolgens juridische stappen tegen Brandt Corstius, aanvankelijk tevergeefs maar uiteindelijk kwam het tot een zaak. Het OM eiste een taakstraf tegen de documentairemaker maar de rechter veegt alle eisen van tafel. Bij vier van de zes ten laste gelegde feiten is het oordeel vrijspraak en op twee ontslag van rechtsvervolging, wat volgens NRC op hetzelfde neerkomt. Zijn media-uitingen, vijf jaar geleden, vallen binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting in het destijds hoog oplopende #MeToo-debat, oordeelde de rechter.