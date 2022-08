Rechter ontslaat pandemieprofiteurs Van Lienden en Damme uit bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie

21 jul. 2022 - 23:23

quote: "Ik kan me niet voorstellen dat er buiten een kleine inner-circle nog iemand is die met dit uitschot om wil gaan of samen wil werken." Geloof me, er zijn er zat hoor - véél meer dan ie denkt. Ik kon me dat vroeger ook nooit voorstellen, maar ze gaan over lijken. Ze lachen ze alleen uit dat ze gepakt zijn, maar verder. Types als Kwalbert van Linschoten, de Ron Freze, Barbera Baarsma, Jort Kelder, Mark Rutte, Willen Alexander - of z'n neef Bernhard - of die kale zuiplap van RTL of andere fraudeurs, rechts immoreel gespuis kotsen ze, eerst uit. En zodra er wat tijd overheen gegaan is, en die lui niet meer vrezen voor imagoschade nemen ze ze gewoon weer op in hun kringen.