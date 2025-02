Rechter maakt in vernietigend vonnis schorsing Kamerlid Gündogan door Volt ongedaan Actueel • 09-03-2022 • leestijd 3 minuten • 838 keer bekeken • bewaren

© AMSTERDAM - Tweede Kamerlid Nilufer Gundogan en advocaten Geert-Jan (R) en Carry (L) Knoops bij aankomst bij de rechtbank voor het kort geding tegen de Tweede Kamerfractie van Volt. Gundogan

Volt zit fout met het aan de kant zetten van Nilüfer Gündoğan. Politieke partij Volt moet alle maatregelen tegen het Tweede Kamerlid terugdraaien: zowel de schorsing als de beëindiging van haar fractielidmaatschap zijn onterecht en moeten per direct worden ingetrokken. Ook moet de partij haar een voorlopige schadevergoeding van 5000 euro betalen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voor de partij vernietigend vonnis.

De rechter oordeelt dat Volt in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld. Voor het schorsen van Gündoğan als fractielid was er “zowel juridisch als inhoudelijk geen grond”, meldt Rechtspraak.nl en constateert dat die in strijd is met de statuten van de partij en dat alleen daarom al het besluit daartoe niet genomen had mogen worden.

"Ook inhoudelijk was er onvoldoende basis om tot een schorsing over te gaan: weliswaar mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag actie ondernemen, maar een schorsing van Gündoğan zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor, kan niet door de beugel."

De rechter wrijft het de partij in dat de hele gang van zaken zeer onzorgvuldig is geweest, ook nadat onderzoeksbureau BING werd gevraagd de zaak te bekijken. Volt wachtte het resultaat daarvan niet af. “Het onderzoek van BING was nog niet afgerond. Nota bene had BING zelf in de tussenrapportage benadrukt dat het nog te vroeg was om aan de meldingen inhoudelijke conclusies te verbinden.”

De rechter, die tijdens de zitting al opmerkte dat deze zaak vermoedelijk alleen maar verliezers kent, toont ook enig begrip voor het falen van de partij. Het is logisch dat de partij is geschrokken van de melding over grensoverschrijdend gedrag, ook omdat op dat moment volop discussie woedde over de onthullingen van BOOS over The Voice of Holland. “Volt heeft waarschijnlijk in alle oprechtheid gemeend het juiste te doen, maar is hierbij te hard van stapel gelopen. De rechter geeft de partijen dringend in overweging om onder leiding van een mediator in gesprek te gaan. Dan kan ook worden besproken op welke wijze alsnog onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar Gündoğan.”

Kamerlid Gündoğan werd op 13 februari 2022 geschorst als fractielid nadat er melding was gedaan van vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag. De schorsing werd de volgende dag in een persbericht bekendgemaakt. Twee weken later werd ze uit de partij gezet. Gündoğan heeft nooit te horen gekregen om wat voor beschuldigingen het ging.

Update, 17:40 uur:

Gündoğan is opgelucht, zo verklaarde ze woensdagmiddag tijdens een persverklaring. Ze sprak de hoop uit dat de uitspraak het begin zal zijn van “de zuivering van mijn naam”. De vijfduizend euro schadevoeding die Gündoğan kreeg toegewezen van de rechter, zal ze naar eigen zeggen overmaken naar Giro 555.

Het Kamerlid denkt dat haar terugkeer in de fractie allesbehalve onmogelijk is. “Ik ben een optimistisch mens.” Om de verhoudingen te verbeteren, is ze bereid mee te werken aan mediation.

Update, 18:45

Na de rechterlijke uitspraak rest Volt niets anders dan de schorsing van Gündoğan op te heffen, zegt fractieleider Laurens Dassen. In een verklaring stelt Volt nu:

"De uitspraak is helder en wij nemen onze verantwoordelijkheid. Laurens heeft Nilüfer net gebeld en zijn excuses aangeboden voor het onvoldoende stilstaan bij haar belang. Hij heeft haar uitgenodigd om binnen twee dagen mediation aan te gaan en te bespreken op welke manier er onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden."