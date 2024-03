Rechter: KLM draaide consumenten rad voor ogen met leugenachtige groene beloften Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

De rechtbank in Amsterdam heeft KLM op de vingers getikt wegens greenwashing. De groene beloften die de luchtvaartmaatschappij deed in reclame-uitingen waren misleidend en onrechtmatig, oordeelde de rechter in een zaak die was aangespannen door Fossielvrij NL.

De stichting maakte onder meer bezwaar tegen de bewering van KLM dat de luchtvaartmaatschappij op weg is naar “een duurzamere toekomst”. KLM schetste een te rooskleurig beeld over de gevolgen van maatregelen zoals Sustainable Aviation Fuels en herbebossing. “Die maatregelen verminderen de negatieve milieuaspecten slechts marginaal en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is”, schrijft de rechtbank in het vonnis. “KLM heeft de consument dus niet eerlijk en concreet geïnformeerd.”

Hiske Arts van Fossielvrij NL is blij met de uitspraak. “Dit is een enorm belangrijke overwinning in de strijd tegen greenwashing”, aldus Arts. “De rechtbank had niet duidelijker kunnen zijn: bedrijven mogen niet beweren dat ze gevaarlijke klimaatverandering aanpakken, als ze in werkelijkheid de crisis aanwakkeren. Met hun ‘groene’ marketing wekt KLM het misplaatste vertrouwen dat ook iemand met klimaatzorgen met een gerust hart aan boord kan stappen. Gelukkig heeft de rechter een stokje gestoken voor deze strategie om het grote publiek en politici in slaap te sussen.”