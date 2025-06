Rechter fluit Duitse overheid terug: terugsturen van asielzoekers is onrechtmatig Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

Terugsturen van asielzoekers aan grens is in strijd met de wet, oordeelt rechtbank in Berlijn

Het terugsturen van asielzoekers direct achter de Duitse grens zonder volledig asielonderzoek is onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Berlijn (Verwaltungsgericht) in een spoedprocedure bepaald. Aanleiding was de zaak van drie Somalische vluchtelingen die begin mei bij de grensplaats Frankfurt (Oder) werden tegengehouden en nog dezelfde dag naar Polen teruggestuurd.

Volgens de rechtbank is deze praktijk in strijd met het zogeheten Dublin-protocol, dat bepaalt dat eerst moet worden onderzocht welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Duitsland mag zich daarbij niet beroepen op een vermeende noodsituatie of op artikel 72 van het EU-verdrag, aldus de rechtbank.

Het gaat om de eerste rechterlijke uitspraak over de aangescherpte grensmaatregelen van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt (CSU). Kort na zijn aantreden op 7 mei liet Dobrindt weten dat asielzoekers zonder uitzondering aan de grens konden worden teruggestuurd, tenzij zij tot kwetsbare groepen behoren zoals kinderen of zwangere vrouwen.

De betrokken Somalische man, vrouw en tweede man kwamen per trein vanuit Polen en verklaarden bij aankomst op het station van Frankfurt (Oder) direct een asielverzoek te willen indienen. Toch werden ze zonder verdere procedure teruggestuurd. De Duitse autoriteiten beriepen zich op het argument dat Polen een veilig derde land is.

De rechtbank fluit die redenering nu terug. Duitsland is verplicht de volledige Dublin-procedure te volgen en mag asielzoekers niet zomaar terugsturen, ook niet als ze uit een zogenaamd veilig derde land komen. De uitspraak is definitief en niet vatbaar voor beroep.

Dit artikel verscheen eerder op Duitsland Vandaag