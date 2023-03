Hoge Raad beslist dat Deliveroo-bezorgers geen zzp'ers maar werknemers zijn

De bezorgers bij Deliveroo zijn geen zzp’ers maar werknemers . Dat heeft de Hoge Raad beslist. Vakbond FNV en de Britse maaltijdbezorger stonden sinds 2018 meerdere keren tegenover elkaar in de rechtbank over deze kwestie.

De vakbond vindt dat de maaltijdbezorgers die als zzp werken voor Deliveroo gewoon werknemers zijn. Daar kreeg de vakbond gelijk in van de lagere rechters. Zij vonden dat er sprake was van schijnzelfstandigheid. De zzp’ers zijn voor hun werk volledig afhankelijk van het bedrijf. Dat betekent dat ze werknemers zijn. Deliveroo ging in hoger beroep bij de Hoge Raad, die hetzelfde bepaalde.