Rechter deelt stevige stikstoftik uit: winst door snelheidsverlaging mag niet worden ingezet voor bouwprojecten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 301 keer bekeken • bewaren

De Nederlandse overheid heeft een flinke kaakslag moeten incasseren inzake het landelijk stikstofbeleid. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de stikstofruimte die is vrijgekomen bij de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur, niet mag worden gebruikt voor de vergunningen van bouwprojecten. Die ruil was een belangrijke pijler onder het stikstofbeleid van het kabinet. Dat meldt de Volkskrant.

De rechtbank deed uitspraak in een zaak aangespannen door inwoners van Egmond aan den Hoef tegen de provincie Noord-Holland. Die had een vergunning afgegeven voor de bouw van 163 woningen aan de duinrand, nabij het Noord-Hollands Duinreservaat, een Natura 2000-gebied. De Egmonders hebben van de Europese natuurbeschermingsregels gebruik gemaakt om te voorkomen dat ze een nieuwe woonwijk voor de deur krijgen.

De Volkskrant schrijft:

"Het vonnis is de zoveelste juridische kaakslag die de overheid moet incasseren bij de pogingen de stikstofcrisis op te lossen. In feite stelt de rechtbank nu met terugwerkende kracht alsnog een landelijke bouwstop in. Het vorige kabinet besloot onder grote druk de maximumsnelheid op snelwegen overdag te verlagen van 120/130 naar 100 kilometer per uur. Deze maatregel moest voorkomen dat de woning- en wegenbouw in Nederland volledig stil zou komen te liggen na het stikstofarrest van de Raad van State in mei 2019."

In de afgelopen twee jaar hebben alle twaalf provincies gezamenlijk een beroep gedaan op de vrijgekomen stikstofruimte om in totaal 134 bouwprojecten te kunnen realiseren. De rechtbankk in Haarlem bepaalde echter dat de snelheidsverlaging die voor ruimte moest zorgen, zelf niet aan de Europese natuurbeschermingsrichtlijn voldoet. Het verlagen van de snelheid leidt namelijk tot een verandering van de verkeersstromen, waardoor in vijf natuurgebieden de stikstofneerslag juist toeneemt. De Nederlandse overheid heeft nagelaten voor deze gebieden aanvullende maatregelen te nemen.

Minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof) leek de bui al te hebben zien hangen. Op 1 april liet ze in een Kamerbrief weten dat de opbrengst van de snelheidsverlaging niet voldoet aan de juridische voorwaarden. Provincies die nu alsnog willen bouwen, moeten zelf maatregelen nemen om de stikstofuitstoot te compenseren. Bijvoorbeeld door het uitkopen van veehouders.