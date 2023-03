Rechter: bar mag Trump-supporter weren want Trump is geen god Nieuws • 26-04-2018 • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: James McNellis https://flic.kr/p/QNQrAy

Bar-eigenaren die het gezellig willen houden in hun horecagelegenheid mogen gasten die laten merken dat ze Trump steunen, gewoon buiten zetten. Dat heeft de rechter in Manhattan bepaald nadat een man een aanklacht indiende tegen de Happiest Hour Bar in New York vanwege een voorval in januari 2017, kort nadat de chief bully als president was geïnstalleerd.

De barkeeper had de 31-jarige boekhouder Greg Piatek die een pet droeg met de Trump-slogan ‘Make America Great Again’ gevraagd zijn hoofddeksel af te doen. Piatek weigerde dat en werd vervolgens de deur gewezen met de woorden dat “wie Trump steunt is hier niet welkom”. De geweigerde klant stapte naar de rechter omdat hij zich ‘gekwetst’ voelde in zijn gevoel Amerikaan te zijn.

De verdediging van de bar wees er op dat politieke opvattingen niet onder de wettelijke bescherming tegen discriminatie vallen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld religieuze overtuigingen. En hoezeer zijn aanhangers ook in hem geloven en hij zichzelf god lijkt te wanen, is het steunen van Trump geen religie.

De advocaat van de klager probeerde het daar nog wel op te gooien. Zijn cliënt droeg de pet met de Trump slogan omdat hij het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van 9/11 had bezocht. Het was volgens de advocaat dan ook een ‘spirituele uitdrukking’ en viel dus onder vrijheid van religie. De rechter stelde dat de leuze op de pet niets met religie te maken had maar informeerde nog even hoeveel aanhangers die religieuze overtuiging had. Toen werd duidelijk dat alleen de klager tot dat ‘geloofsgenootschap’ behoorde was het pleit snel beslecht. Volgens de rechtbank betrof het voorval een onbeduidende kleinering en had de bar het volste recht de fanatieke Trump-supporter buiten te zetten.