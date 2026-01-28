Rechtbank: Nederland discrimineert Bonaire bij klimaatbescherming Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 60 keer bekeken Bewaren

De Nederlandse overheid heeft het discriminatieverbod geschonden door inwoners van Bonaire onvoldoende te beschermen tegen klimaatverandering. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld in een zaak die milieuorganisatie Greenpeace had aangespannen. Volgens de rechters zijn maatregelen voor het Caribische eiland jarenlang achtergebleven bij die voor Europees Nederland, terwijl bewoners van Bonaire juist "eerder en erger" worden getroffen door gevolgen zoals stijgende temperaturen en zeespiegelstijging.

De Staat moet nu uiterlijk in 2030 een adaptatieplan invoeren dat Bonaire de nodige bescherming biedt. Daarnaast moet de overheid binnen anderhalf jaar "heldere, bindende doelen" opstellen voor de vermindering van broeikasgassen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De rechtbank erkent wel dat de overheid sinds 2023 een "inhaalslag" maakt, maar vindt dat er te lang is stilgezeten terwijl de kwetsbaarheid van het eiland al decennialang bekend is.

De eis van Greenpeace dat Nederland sneller klimaatneutraal moet worden - liefst in 2030 maar uiterlijk in 2040 - wees de rechtbank af. Wel moet de regering duidelijk maken hoe Nederlandse klimaatdoelen zich verhouden tot internationale VN-afspraken, omdat die percentages niet goed vergelijkbaar zijn.