Rechtbank Leeuwarden legt bom onder gebruik bestrijdingsmiddelen in Nederland

cc-foto: Dominicus Johannes Bergsma

Een uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt kan vergaande gevolgen hebben. Het vonnis kan betekenen dat vluchtige bestrijdingsmiddelen niet langer zomaar kunnen worden gebruikt in de buurt van natuurgebieden, bericht Omrop Fryslân.

De zaak was aangespannen door Meten = Weten en handelde over het toestaan van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt bij Boijl, vlak bij het Drents-Friese Wold & Leggelderveld. De actiegroep wist de rechter ervan te overtuigen dat de gebruikte pesticiden schade veroorzaken in het Natura 2000-gebied, bijvoorbeeld bij insecten en vogels.

Het provinciebestuur in Friesland had die schade moeten meewegen toen het verzoek binnenkwam om maatregelen te nemen tegen het gifgebruik, vindt de rechtbank. Dat deed de provincie niet en daarmee heeft het bestuur “de natuurbelangen niet voldoende kenbaar in de besluitvorming betrokken”.