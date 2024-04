Rechtbank geeft Johan Vollenbroek gelijk: vliegvelden moeten krimpen

En weer trekt Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek aan het langste eind: minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) moet maatregelen nemen om de stikstofuitstoot van de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven in te perken. Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald in een zaak van MOB.