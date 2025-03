Recht je rug, Europa en vecht voor je ziel Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

De aap komt langzaam uit de mouw.

Ik vraag me al 20 jaar af wat Wilders drijft. Waarom heeft deze man zo’n hekel aan moslims in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder? Is hij op het schoolplein gepest door een Marokkaans klasgenootje? Lang vertrouwde ik erop dat Nederlanders te kritisch waren om erin te trappen en toen Wilders in een euforisch moment alle Marokkanen aanviel en zijn volgelingen als een stel op hol geslagen SD’ers in extase “minder” scandeerden, was ik er van overtuigd dat Wilders zijn dagen waren geteld. Dit was zo overduidelijk racistisch dat iedere weldenkende Nederlander zich van hem af zou keren.

Maar Nederland viel zwaar tegen. De laatste keer stemde meer dan 20% van de Nederlanders voor Wilders. Zelfs in mijn Drentse dorp waar moslims met een vergrootglas gezocht moeten worden, werd de PVV groot. De PVV mocht zelfs aanschuiven bij de regering en dat ze er niets van bakken wordt ze, volgens de meest recente peilingen, door hun aanhang vergeven. Als de PVV er ondanks 20 jaar voorbereiding niets van bakt, ligt het altijd aan anderen.

Wilders en consorten geven al jaren af op moslims, links, kritische pers en “Woke”. Vervang moslims door joden en woke door Gutmenschen en het zijn gewoon de standpunten en de aanpak van de Duitse NSDAP en de Nederlandse NSB van voor WO2. Wilders claimt zelf niet religieus te zijn, maar verbindt zich in Europa met christelijke partijen die keiharde christelijke familiewaarden nastreven waar bijvoorbeeld homoseksualiteit niet in past. Ook dat is democratie. Tijdens CPAC-conferenties, waar Wilders een graag geziene gast is, komen zeer conservatieve christenen aan het woord en wat ze zeggen is voer voor nachtmerries van iedere vrije Europeaan. En natuurlijk ligt altijd alles aan de anderen.

In de VS kwamen de Republikeinen weer aan de macht gesteund door dezelfde machtige conservatieve christenen die in Europa spreken voor Wilders en consorten. Het is democratisch gegaan dus de Amerikanen zullen het er vier jaar mee moeten doen. De meest prominente van de groep rijken die deze ontwikkeling steunen, Elon Musk, steunde openlijk de AfD in Europa en beweerde dat alleen deze partij Europa kon redden (waarvan?). Tijdens zijn eerste reis naar Europa gebruikte vicepresident J.D. Vance zijn toespraak bij de veiligheidsconferentie in München om te pleiten voor meer regeringsdeelname van extreme partijen. Zonder dat zou Europa verloren zijn (want?). Toen de onderhandelingen over Oekraïne begonnen werd zelfs Oekraïne uit de gesprekken gehouden en werden, zonder een seconde onderhandelen, alle grote punten weggegeven aan Rusland. Het woord respectvol en de personen Vance, Musk en Trump koppel ik niet direct aan elkaar.

Afgelopen vrijdag werden Vance en Trump ontzettend boos omdat Zelensky vroeg om rekening te houden met de veiligheidswensen van zijn land. Dat was geen onredelijke vraag van een president die iedere dag burgers vermoord ziet worden. De boosheid van Trump en Vance voelde vreemd en ook de manier waarop de Amerikanen, samen met de Russen, nu nog meer hun best doen om Zelensky weg te krijgen voelt raar. Nederlanders kunnen direct zijn maar Vance was gewoon onbeschoft. Later drong bij me door dat beide Amerikanen het conflict in Oekraïne misschien gewoon beschouwen als een vervelend hobbeltje op een pad naar een hoger doel, waardoor een protesterend presidentje erg irritant was. Misschien is hun pad om de “ziel van de Europeanen” te redden? Plotseling pasten Musk en Vance hun opmerkingen in het grotere plaatje van conservatieve christenen die hun religieuze plicht wilden vervullen. Het klinkt misschien raar maar het is hoe conservatieve christenen de wereld zien. Dat is de manier waarop het christendom zich ooit over Europa verspreidde en het lijkt erop dat christenen, deze keer uit de VS, weer eens onze zielen komen redden. Eigenlijk best wel schattig.

Extreem rechts en extreem religieus gaan op dit moment hand in hand. Misschien omdat ze in elkaar geloven en misschien omdat ze elkaar denken te gebruiken als opstapje. Het verklaart alles wat er op dit moment gebeurt. Als ik het voorgaande doorlees, leest het als een samenzweringstheorie. Maar alleen met deze uitleg kan ik iets begrijpen van de wereld die zich voor onze ogen ontvouwt.

Europa is nu een continent waar iedereen, ook conservatieve christenen, zichzelf mogen zijn. Misschien wel voor het eerst in meer dan duizend jaar. In de VS zien we al hoe de regering de rechten van anderen direct of door machtspelletjes afpakt. Bezos zijn ingreep bij de Washington Post, het loslaten van het controleren van social media en de zeer botte manier waarop Trump onwelgevallige geluiden onderdrukt met brute bedreigingen. Zelfs de brutale aanvallen van Vance passen in dat rijtje.