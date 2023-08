Recessie hoeft niet echt ongelegen te komen om noodzakelijke veranderingen in de samenleving te kunnen bereiken

Onze economie is volgens het CBS in een officiële recessie beland. In twee opvolgende kwartalen is de economie licht gekrompen en dat verschijnsel wordt een recessie genoemd. De vraag rijst direct of dat een ernstig signaal is of niet voor de welvaart en welzijn van burgers en bedrijven. Tot twee decennia terug was de algemene opvatting onder economen dat een beheersbare groei van de economie met een acceptabele lage inflatie altijd goed is te achten en als belangrijkste economisch doel werd gezien voor welvaart en welzijn.