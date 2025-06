RDW hielp Tesla bij omzeilen regelgeving

Tesla’s rijhulpsysteem Autopilot is in 2015 in Europa toegelaten door een maas in de wet. Daarbij was de Dienst Wegverkeer (RDW) betrokken. De Nederlandse toelatingsautoriteit en Tesla vonden samen een manier om de regelgeving op creatieve wijze te omzeilen. Dat verklaart de Zweedse transportautoriteit tegenover Zembla.