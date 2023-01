Raymond Knops moet uit Den Haag worden geweerd Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 465 keer bekeken • bewaren

Raymond Knops is overgelopen naar de commercie. Hij wordt betaald om zijn vrienden en vriendinnen van weleer te lijmen.

Het CDA is een zinkend schip. Je kunt er maar beter niet mee geassocieerd worden als de zee zich eenmaal boven het wrak heeft gesloten. Onder meer dat moet parlementariër Raymond Knops hebben overwogen toen hij besloot de Kamer halverwege de rit te verlaten.

Hij krijgt een mooie functie: directeur van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Knops is een beroepsofficier die ook een academische studie Bestuurskunde achter de rug heeft. Met die achtergrond diende hij een tijd als luitenant-kolonel bij de Nederlandse troepen in Irak. Tijdens Rutte III was hij staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. Tussendoor toonde hij zich een actief Kamerlid van het soort dat regelmatig wordt uitgenodigd bij Goedemorgen Nederland, het rechtse agitatieprogramma van WNL waarmee NPO 1 de dag pleegt aan te vangen.

Ongetwijfeld dankt Knops zijn nieuwe functie aan het voor de defensie-industrie buitengewoon relevante netwerk dat hij tijdens zijn militaire en politieke carrière heeft opgebouwd. Hij weet wie de grijze eminenties op de achtergrond zijn. Hij kent de plekken waar de beslissingen worden voorgekookt. Precies iemand die ze nodig hebben bij een stichting die over zichzelf schrijft: "De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven".

Voorzitter van de stichting is Hans Hillen, ook CDA en minister van Defensie in Rutte 1. De overige bestuursleden zitten op één meneer van TNO na allemaal in de top van bedrijven met wapens in de aanbieding.

"Kling klang, knisper, knisper" doen de euro's. Gouden driehoek, inderdaad!

U denkt misschien dat de oorlogsindustrie in Nederland weinig voorstelt. We zijn immers een land des vredes met naïeve politici als minister Hennis (VVD), die onze tanks bijna voor de oud ijzerprijs aan Finland verkocht. Dat is een misvatting. Het Stockholm International Peace Research Institute schat bij monde van medewerker Pieter Wezeman de waarde op vijf miljard per jaar.

Je zult soldaten niet gauw met wapens van Nederlandse makelij zien optreden. De kans dat er hier gefabriceerde onderdelen in zitten is wel groot. Volgens Wezeman is Nederland een bekend leverancier van onderdelen voor van alles en nog wat. En van radarsystemen. Bekende namen in de sector zijn Broshuis (onder meer tankopleggers) en Thales Nederland. Nog twee voorbeelden Delft Dynamics, bekend om zijn dronevanger en Robin Radar Systems.

Nee mensen, vlak ons kikkerlandje niet uit. Er valt momenteel goud te verdienen met de defensie-industrie. De Russische dreiging noopt vrijwel alle lidstaten van de NAVO tot een aanzienlijke verhoging van hun militaire uitgaven. Dan staan de fabrikanten overal klaar met hun aanbiedingen en hun forse prijskaartjes want goedkoop is hun moordtuig niet. Voor goedkoop moet je in Peshawar en omgeving zijn waar ambachtelijke Kalasnikovs worden vervaardigd, die door huisvlijt worden aangevuld met explosieven en bermbommen waarmee je een peperdure Humvee voorgoed uitschakelt. Wat je met zulke middelen kunt bereiken hebben de Taliban laten zien. Wellicht heeft de spoorslagse vlucht van de westerse strijdkrachten uit Afghanistan Poetin mede tot de overtuiging gebracht dat hij zijn gok met Oekraïne wel kon wagen.

Van de Nederlandse hightech defensie-industrie wordt Raymond Knops nu de grote lobbyist. Daarom dient hij uit Den Haag te worden geweerd. Na twee decennia zware verwaarlozing onder de kabinetten Balkenende en Rutte moet Nederland inderdaad herbewapenen. Ons land dient met zijn bondgenoten effectief weerstand te bieden als vijanden van buiten zich aandienen. Dat wordt een kwestie van miljarden en nog eens miljarden. De dreiging is zo groot dat elke euro zo effectief mogelijk besteed moet worden en wel aan het soort spullen dat onze jongens en meisjes écht nodig hebben.

De wapenindustrie kent een eeuwenoude traditie van profiteursgedrag: voor hoge prijzen niet de beste producten leveren, door omkoping van overheidspersonen aan leuke orders komen, enzovoorts. Dat is er vast nog niet uit. Juist in deze sector moeten inkopers van de overheid oppassen voor lobbyisten en verleiders. In het bijzonder voormalige collega's zoals oud-ministers, voormalige topambtenaren en politici in ruste zijn gevaarlijk.

Raymond Knops is overgelopen naar de commercie. Hij wordt betaald om zijn vrienden en vriendinnen van weleer te lijmen. Als het gaat om de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit is hij qualitate qua een onbetrouwbare raadgever. Alle deuren in Den Haag dienen in zijn gezicht te worden dicht geslagen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.