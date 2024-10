Ratten in het Vaticaan

In een Top-secret bericht van 15 mei 1947 schrijft Vincent La Vista, topambtenaar van de Amerikaanse ambassade te Rome, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in de U.S.A: “The Vatican of course is the largest single organization involved in the illegal movement of emigrants The justification of the Vatican for ots participation in this illigal traffic is simply the prpagation of the Faith. It’s the Vatican’s desire to assist any person, regardless of nationality or political beliefs, as long as that person can prove himself to be a Catholic. This of course from the practical point of view is a dangerous practice. The Vatican further justifies its participation by its desire to infiltrate, not only European countries but Latin-American countries as well, with people of all political beliefs as long as they are anti-Communist and pro-Catholic Church”. Dat zijn dus niet zomaar een paar ‘rotte appeltjes’ maar betrof het hele instituut.