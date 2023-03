Rapport SCP over ongelijkheid in Nederland brengt onwankelbare positie VVD goed in kaart

Niet zo opmerkelijk in het onderzoek is de voorkeur in de werkende en rentenierende bovenklasse om bij voorkeur te stemmen op de VVD. Wel opvallend is het grote aantal burgers dat in die klassen valt namelijk 4.4 miljoen volwassenen. Welk aantal kan verklaren dat, ondanks de felle kritiek van veel burgers op premier Rutte als partijleider van de VVD, deze partij toch redelijk stabiel als politiek machtsblok in de peilingen nog steeds hoog scoort. Welke peilingen vermoedelijk ook in de definitieve uitslag van de Provinciale Staten bevestigd zullen worden.