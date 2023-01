Rapport: racisme is een gevaar voor de democratie Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 281 keer bekeken • bewaren

“Racisme is een groot gevaar voor de democratie. Racisme is een aanval op mensen en op de menselijke waardigheid die in de grondwet verankerd is.” Dat zei Reem Alabali-Radovan, de nieuwe Duitse commissaris voor antiracisme, woensdag bij de presentatie van haar eerste rapport over racisme.

Alabali-Radovan, het eerste Bondsdaglid met een Iraakse achtergrond, onderbouwde haar stelling met statistieken. Twee derde van de meer dan duizend politiek gemotiveerde gewelddadige misdaden vorig jaar was racistisch.

Extreemrechts geweld is een groot probleem in Duitsland. In het begin van deze eeuw pleegde een neonazistische terreurgroep zeker tien moorden, waaronder acht op mensen met een Turkse achtergrond. In 2019 kwam de CDU-politicus Walter Lübcke om het leven bij een extreemrechtse aanslag.

Volgens Alabali-Radovan is er te weinig aandacht voor alledaags racisme in Duitsland. Uit onderzoek dat zij liet uitvoeren, blijkt dat 20 procent van de Duitsers racisme aan den lijve heeft ondervonden. Alabali-Radovan wees erop dat etnische minderheden vaker het slachtoffer zijn van politiegeweld en discriminatie in het onderwijs of in de zorg.

De groepen die het meest te lijden hebben onder openlijke haat, zijn Roma en Sinti. “Gelet op de genocide op Sinti en Roma tijdens de Holocaust is dat uiterst zorgwekkend”, aldus het rapport. Ook Duitsers met een Aziatische achtergrond hadden de afgelopen jaren te maken met veel discriminatie, onder meer van racistische dwaallichten die hen de schuld voor de coronapandemie in de schoenen schoven.