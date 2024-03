Rapport: Palestijnen in Israëlische gevangenschap gemarteld en seksueel misbruikt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 334 keer bekeken • bewaren

Palestijnse gevangenen worden in Israëlische gevangenissen stelselmatig mishandeld en seksueel misbruikt. Dat staat in een rapport van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Het rapport is gebaseerd op gesprekken met Palestijnse gevangenen die sinds december zijn vrijgelaten bij de grensovergang van Kerem Shalom, toen UNRWA-personeel aanwezig was om humanitaire steun te verlenen.

Sinds de huidige oorlog in Gaza op 7 oktober van start ging na de aanslag van Hamas, heeft Israël naar schatting ruim vijfduizend Palestijnen opgepakt, mannen, vrouwen en kinderen. Daarvan zijn er sinds december zo’n duizend weer vrijgelaten. Onder die duizend mensen bevonden zich 29 kinderen, waarvan de jongste zes jaar oud was, 80 vrouwen en 21 UNRWA-medewerkers.

De vrijgelatenen verklaarden onafhankelijk van elkaar dat ze in Israëlische gevangenschap aangerand zijn, fysiek en psychisch mishandeld zijn, langdurig in gedwongen stressposities moesten zitten, dat hun familieleden bedreigd werden, dat ze zijn aangevallen door honden, dat ze gedwongen werden dieren na te doen, dat er oven hen heen geürineerd is, dat ze langdurig wakker gehouden werden door luide muziek en lawaai, dat ze geen water en voedsel kregen en dat ze niet mochten bidden.

Vrijgelatenen toonden verwondingen aan hoofd, schouders, nek, rug, armen en benen, ribben en nieren die wijzen op slagen met stompe voorwerpen als metalen buizen en geweerkolven en schoppen met laarzen. Een aantal mensen, waaronder ten minste één kind had verwondingen veroorzaakt door hondenbeten. Ten minste een persoon had een verbrande anus als gevolg van het gedwongen zitten op een stroomstootwapen. Deze persoon verklaarde dat deze zelfde marteling op een andere persoon is toegepast die daaraan overleed.