Rapport: Nederland en andere Noordzeelanden doen niets om klimaatakkoord Parijs te halen

Het gaat om Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Noorwegen en Denemarken, de landen die aan de Noordzee grenzen. Vooral Groot-Brittannië en Noorwegen krijgen in een nieuw verschenen rapport een veeg uit de pan. Deze twee landen zijn actief op zoek naar nieuwe olie- en gasvelden om te kunnen boren of daar licenties voor verlenen.

Voor Nederland geldt dat het niet alleen nauwelijks werk maakt van het Klimaatakkoord van Parijs, maar zelfs probeert de bestaande olie- en gasproductie te vergroten. Denemarken komt er het best vanaf omdat het een einddatum voor de fossiele brandstofwinning heeft ingesteld. Wel wordt dat land opgeroepen om mazen in de wet te dichten die het onder bepaalde omstandigheden toestaan om daar niet al in 2030 mee te stoppen, maar pas in 2050.