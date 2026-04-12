Rapper Donnie bij Even Tot Hier over de Schijf van Vijf: ‘Kijk uit met die biefstuk’

Even Tot Hier is weer terug. In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen besteedde het BNNVARA-programma aandacht aan de nieuwe Schijf van Vijf. Niels van der Laan, Jeroen Woe en rapper Donnie leggen uit wat de nieuwe adviezen zijn: “Kijk uit met die biefstuk en pas op met die steak. Je mag best een gehaktbal maar max eentje per week.” De belangrijkste tip: negeer wat minister Karremans nu zegt, maar luister wel naar wat hij twee jaar geleden zei.