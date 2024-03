Rappende vader over het verversen van luiers Kijk Nou • 09-02-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

Je neemt wat babyspeeltjes en luiers ... Een beat is geboren

Voor het eerst vader worden, is voor iedereen een indrukwekkende gebeurtenis. Zo ook voor deze rapper, die een eigen YouTube-kanaal is gestart om via rapvideo’s zijn belevenissen te delen met zijn publiek. Van luiers verschonen, tot de herkenbare onhandigheid. Zijn motto: Als je een luier kan veranderen, kan je ook de wereld veranderen. Leuk detail: de beat wordt geheel geproduceerd door luiers en babyspeeltjes te gebruiken.

Foto: still uit YouTube-video