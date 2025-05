Raoul Heertje: ‘Er is geen enkel excuus voor wat Israël op de West Bank doet’

Raoul Heertje was te gast bij Bar Laat om te praten over de nieuwe documentaire van Louis Theroux over gewelddadige joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Zelf maakte de standup comedian eerder ‘Heertje en Bromet’, waarin hij sprak met een van de hoofdpersonen uit de documentaire van Theroux: Daniella Weiss.

“Vroeger konden mensen dat nog wegzetten als: dat is een gekkie”, aldus Heertje. Dat kan niet meer: het nederzettingenbeleid is immers Israëlisch regeringsbeleid. “Dit is gewoon wat Israël doet. Er is een bezetting en er is geen enkel excuus voor wat Israël op de West Bank doet. Geen enkel excuus. Dat is gejat gebied, en dat [jatten] doen mensen als Daniella Weiss met hulp van het Israëlische leger en gewoon met hulp van de Israëlische regering.”