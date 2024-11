Ramsey Nasr: ‘Maccabi heeft een extreemrechtse achterban, waarom mocht die club naar Amsterdam komen?’

Ramsey Nasr moet niets hebben van antisemitisme. “Alleen al van het woord jodenjacht draait mijn maag om”, vertelt hij in een nieuwe video op Instagram . Hij noemt het walgelijk dat Israëliërs in de Amsterdamse binnenstad om hun paspoorten zijn gevraagd en dat zij het doelwit werden van hit-and-run-acties.

“Maccabi heeft een diepe band met het Israëlische leger, getuige de spreekkoren: ‘Dood aan de Arabieren’, ‘We zullen de Arabieren vertrappen’, ‘Het IDF zal overwinnen en de Arabieren neuken’, ‘Gaza is een kerkhof, wij zijn het leger van God’, ‘We zullen Gaza platbranden’ en tot slot: ‘Waarom is er geen school in Gaza? Omdat er geen kinderen meer over zijn?’ Veel supporters zijn zelf IDF-soldaten die dienen in Gaza en in Amsterdam een paar dagen stoom kwamen afblazen.”