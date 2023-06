Rampzalige Lady Gaga parodie: Big Oilmance • Nieuws • 01-06-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Swingen maar: Laugh Laugh to the bank ... HA HA, an oil rig sank.

Jamie van de internet radioshow SomaCow heeft een parodie gemaakt op Lady Gaga’s monsterhit Bad Romance waarin ze BP op de hak neemt.

BP…lie lie ieesss Yah so what, some birds die Laugh Laugh to the bank HA HA, an oil rig sank.

We take your money Then kill all your plants Fish and Birds, all an oily mess No more spring break no more fishing trips Your plans are spoiled by our small dicks.