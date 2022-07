Rampenalarm afgegeven in Duitsland wegens onbedwingbare bosbranden

Na Zuid-Europa slaan de gevolgen van de klimaatcrisis nu ook toe in Duitsland . De extreme droogte en een harde wind zorgen voor een grote bosbranden in het oosten van het land die vooralsnog niet onder controle kunnen worden gebracht. Burgers worden geëvacueerd en militairen schieten de brandweer te hulp. De plaatselijke autoriteiten slaan alarm over de ramp.

Ondertussen woedt ook in Saksen, de deelstaat die aan het zuiden van Brandenburg grenst, een grote hardnekkige brand. Dat vuur is overgewaaid vanuit Tsjechië waar het verwoestingen aanricht in het nationaal park Boheems-Zwitserland. Ook daar zijn evacuaties op gang gebracht. Het vermoeden bestaat dat een kampvuur de brand in gang heeft gezet. Het gebied kampt ook met droogte. In het aangrenzende Slowakije geldt zelfs in de helft van het land de noodtoestand vanwege de extreme droogte. Op sommige plekken is een tekort aan drinkwater ontstaan.