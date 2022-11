Rammstein-artiest in pijnlijke clip over de klimaatcrisis Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 256 keer bekeken • bewaren

Christian "Flake" Lorenz, toetsenist van de immens populaire band Rammstein, heeft samen met zijn dochter Mimi een clip opgenomen over de klimaatcrisis. De twee verblijven in een bunker als buiten de wereld onleefbaar is geworden omdat oudere generaties stelselmatig weigerden maatregelen te nemen. Flake symboliseert die oude onwilligen, Mimi staat voor de toekomstige slachtoffers.

Mimi spreekt haar vader aan op het feit dat de wereld daarbuiten is vernietigd. Waarom moest hij met zijn band The Scorpions steeds over de wereld touren? Rammstein, corrigeert Flake timide. De clip, die is gemaakt in samenwerking met de Berlijnse stadsreinigingsdienst wil vooral de aandacht vestigen op de bizarre praktijk van wegwerpbekers. Jaarlijks worden er daarvan alleen al in Duitsland twee miljard weggegooid.

De confronterende clip is wellicht nog pijnlijker omdat het onwaarschijnlijk is dat Rammstein zal stoppen met de stadiontours. In juli staat de band in Groningen. Beide optredens waren in een mum van tijd uitverkocht.