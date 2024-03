Radicale gelijkheid: voeg het mannen- en vrouwenvoetbal samen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 463 keer bekeken • bewaren

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

Als we redeneren vanuit het menselijke aspect ‘gelijkheid’ en het erover eens zijn dat dit een cruciale pilaar is van onze samenleving, waarom trekken we dit dan niet door in de sportwereld? Het is tijd om het taboe van gelijkheid in sport bespreekbaar te maken. Voeg álle mannen- en vrouwensporten samen, we zijn namelijk allemaal mens. Gemengd sporten heeft de toekomst.

In alle maatschappelijke lagen van de samenleving proberen we gelijkheid tussen de man en vrouw te hanteren. In het verleden is bijvoorbeeld de inkomensongelijkheid grondig aangepakt en zijn aparte jongens- en meisjesklassen in de ban gedaan. De laatste jaren proberen we af te komen van roltyperingen en sinds kort hebben we kennis gemaakt met genderneutrale toiletten door heel het land. Een moderne samenleving zoals Nederland doet er alles aan gelijkheid uit te dragen, het is één van de meest fundamentele grondrechten die we kennen. Toch lijkt er omtrent dit onderwerp een groot taboe te zitten wanneer we dit doortrekken naar de sportwereld.

Natuurlijke verschillen tussen geslachten blijven altijd, daar valt geen speld tussen te krijgen. Maar waarom is het gevolg daarvan dat in vrijwel alle sporten die we kennen er een onderscheid tussen de man en vrouw wordt gemaakt? Het is geen noodzakelijk gevolg om door de natuurlijke verschillen de twee volledig van elkaar te scheiden. Dit hoeft niet.

Dat mannen van nature meer spiermassa hebben, betekent niet dat vrouwen zich niet net zo goed kunnen optrainen tot grote spierbundels. Net zoals er mannen zijn die trainen voor een uitmuntende souplesse en techniek voor kunstschaatsen of ballet. Die ene vrouwelijke topvoetballer kan zich nooit meten in het mannenvoetbal, of die ene hockeyer die zich wil testen op het niveau bij de vrouwen. De realiteit is nu dat twee verschillende geslachten het onmogelijk tegen elkaar kunnen opnemen in een officieel competitieverband.

Laat de sportwereld een uithangbord zijn van het begrip gelijkheid, in plaats van bij voorbaat verdeeldheid te creëren. In sommige sporten zullen vrouwen de overhand hebben, net zoals in sommige sporten de mannen meer aanwezig zijn. Dat er in de ene sport een overvloed is aan één geslacht, zou in essentie geen probleem moeten zijn. Elke sport werkt met divisies om niveauverschillen een podium te geven.

Er zijn al ambitieuze bewegingen gemaakt richting het samenvoegen van sporten. Bij korfbal is het bijvoorbeeld niet meer dan normaal om gemengd te spelen. Maar zelfs op het meest prestigieuze toernooi van de wereld, de Olympische Spelen, worden tegenwoordig sporten gemengd gespeeld. De estafette 4x100 meter voor zwemteams doet eraan, maar ook tafeltennis, de triatlon en onderdelen van atletiek zijn gemengd en daar wordt dit jaar zeilen aan toegevoegd. De Olympische Spelen mogen geprezen worden voor hun progressieve beweging en het meegaan met de tijd; het illustreert de gelijkheid tussen de man en vrouw.

Vanzelfsprekend zal er in een sport als het voetbal een enorme weerstand komen. Het epicentrum van doorgeslagen masculiniteit en oncontroleerbare driftkikkers is zo conservatief als de paus. Echter is dat geen reden om dit onderwerp onbespreekbaar te laten. Kom als sportbonden via interviews en enquêtes erachter wie de voorstanders zijn. Of de daadwerkelijke tegenargumenten het kunnen opnemen tegen gelijkheid an sich. Of we door willen gaan met het onnodig maken van onderscheid tussen de man en vrouw. Laat de Olympische Spelen het startsignaal zijn voor een frisse blik op de sport: voeg álle vrouwen- en mannensporten samen.