Radicaal-rechtse christenen VS trekken tientallen miljoenen uit om rechten minderheden in EU in te perken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 904 keer bekeken • bewaren

Rechts-radicale christelijke lobbygroeperingen hebben de afgelopen jaren tientallen miljoenen overgemaakt naar Europese geestverwanten. Ruim driekwart van de bijna 60 miljoen euro komt van lobbygroeperingen die zijn betrokken bij het controversiële Project 2025, het vergaande strategische plan om president Trump te helpen om Amerika te transformeren naar een conservatief christelijke natie. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla, dat honderden belastingformulieren van in totaal 21 organisaties analyseerde.

Het meeste geld komt van de Alliance Defending Freedom (ADF). Dat is een machtige belangenorganisatie die met een leger aan advocaten in vele landen rechtszaken voert tegen bijvoorbeeld abortus en transgenderrechten. De afgelopen jaren maakte ADF zo’n 5,5 miljoen dollar over aan Europa. Uit mails, jaarverslagen en berichten op sociale media wordt duidelijk dat ADF onder meer nauw samenwerkt met de Nederlandse lobbyist en voormalige SGP-medeweker Henk Jan van Schothorst. Van Schothorst heeft nu zijn eigen lobbyorganisatie: ‘Christian Council International’.

Van Schothorst is ook in onder meer Oeganda actief. Tien dagen nadat er in 2023 in het Oost-Afrikaanse land een draconische wet werd ingevoerd waarin staat dat homoseksualiteit kan worden bestraft met de dood, reisde Van Schothorst naar Oeganda om daar een conferentie over de strijd tegen Europese liberale waarden zoals homorechten bij te wonen. Een jaar later was Van Schothorst zelfs een prominente spreker op een tweede anti-LHBTI-conferentie in Oeganda.

Jelle Postma, die jaren voor de AIVD werkte en nu onderzoek doet naar de ondermijning van de democratie, maakt zich zorgen. “De rol van de Amerikaanse conservatieve organisaties in Europa is sterk”, verklaart hij tegen Zembla. “Uiteindelijk zijn het niet alleen maar de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden die daar ellende van ondervinden. Het is keer op keer bewezen dat dat een opstapje is tot het inperken van de rechten die we allemaal hebben.”