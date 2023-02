Racistische treiteragenten voor de rechter

Ook werden agenten van kleur “bruine apen” genoemd en kreeg een collega die een burnout had gehad de bijnaam “commissaris pannenkoek”. De agenten deelden via WhatsApp foto’s van een collega die een epilepsieaanval kreeg. Daarop verschenen badinerende reacties over de diender met epilepsie.

Gedetineerden waren eveneens het mikpunt van spot in WhatsApp-groepen. “Een echte terrorist”, schreef een agent bijvoorbeeld over een gevangene. In de WhatsApp-groepen werd verwezen naar Adolf Hitler en enthousiast gesproken over geweld. “Tijdens mijn klem kraakte zijn schouder wat. Precies of je een takje breekt”, aldus een agent over de behandeling van een gedetineerde.