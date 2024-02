Racistische taal van Wilders en Bosma 'onaanvaardbaar' in Europees parlement Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 604 keer bekeken • bewaren

De voorzitter van het Europees parlement, Roberta Metsola, heeft een berisping uitgedeeld aan een fractielid van Vlaams Belang vanwege het gebruik van de racistische term 'omvolking'.

Met een brief, verzonden via e-mail aan Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang, laat Roberta Metsola weten dat ze het woord omvolking “onaanvaardbaar” vindt in het parlement. Ze vraagt hem om dat soort uitdrukkingen voortaan niet meer te gebruiken. “Het is niet de eerste keer dat uw gebruik van deze term tot een punt van orde heeft geleid.”

Sophie in 't Veld, de D66-vertegenwoordige die onlangs is overgestapt naar de Belgische afdeling van Volt, had het taalgebruik van de extreemrechtse europarlementariër aanhangig gemaakt toen hij de term uitsprak tijdens een debat over het nieuwe migratiepact. Omvolking is een term die gepopulariseerd werd door de nazi's. Het woord en de bijbehorende denkbeelden zijn sinds de heropleving van extreemrechts aan een nieuw opmars bezig.

In Nederland wordt de schokkende term onder meer gebruikt door Martin Bosma, de PVV'er die vorig jaar tot Tweede Kamervoorzitter werd verkozen. Ook Wilders, sinds 2023 leider van de grootste fractie in het parlement, koestert de term. Metsola constateert dat het woord direct te.herleiden is tot 'donkerste tijden in de Europese geschiedenis'. De AIVD stelt dat de term onderdeel is van extreemrechts complotdenken. Dergelijke verzonnen complotverhalen gebruikten de nazi's als argumengt om de joodse bevolking uit te roeien. Bosma wijst de waarschuwende woorden van de veiligheidsdienst af en verklaarde vorig jaar juni nog in de Kamer dat hij echt in het complot gelooft: "Omvolking is geen theorie; het is gewoon gebeurd. Het gebeurt om ons heen."

Terwijl Nederland massaal wegkijkt voor de verspreiding van levensgevaarlijke ideeën door PVV'ers, is het Europees parlement alerter.

De Morgen: