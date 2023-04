Racistische Republikeinen verbannen zwarte Democraten uit Huis Tennessee

Een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat Tennessee heeft twee zwarte, Democratische volksvertegenwoordigers via een stemming verbannen. De afgevaardigden Justin Jones en Justin Pearson hadden samen met een derde Democraat deelgenomen aan een anti-vuurwapenprotest. De derde Democraat is Gloria Johnson, wit en vrouw. Zij mag wel in het Huis blijven.