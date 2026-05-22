Racistische relschoppers gaan meestal vrijuit

Rechtsextremisten die vernielingen aanrichten of geweld gebruiken bij ‘protesten’ tegen asielzoekerscentra, hoeven doorgaans niet te vrezen voor straf. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de meeste opgepakte relschoppers uiteindelijk vrijuit gaan.

“RTL Nieuws onderzocht gewelddadigheden rondom anti-azc-protesten in 20 gemeenten in de afgelopen twee jaar. Er werden minstens 175 mensen gearresteerd, maar dit leidde slechts in 16 gevallen tot een veroordeling. (…) [Z]even anti-azc-relschoppers kregen tot nu toe een taakstraf. Negen kregen een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd. Drie van hen moesten voor langer dan een maand de cel in.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat het geregeld voorkomt dat de politie helemaal niemand oppakt bij racistische rellen. Toen er in Uitgeest een raadsvergadering moest worden stilgelegd vanwege een vuurwerkbom werd er bijvoorbeeld niemand aangehouden.

Ook de aard van het ‘protest’ speelt een rol. Het is voor de politie veel eenvoudiger om de geweldloze klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion aan te houden. Bij de gewelddadige acties tegen azc’s geeft de politie vaak de voorkeur aan het herstellen van de openbare orde. Arresteren heeft dan geen prioriteit.

“"Faciliteren, de-escaleren en het handhaven van de openbare orde is altijd ons doel", zegt een woordvoerder van het politiekorps Noord Holland. "Het kan dus voorkomen dat op heterdaad aanhouden hieraan ondergeschikt is."”