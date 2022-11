Racistisch geweld ook in Urk en Zaandam, KOZP veroordeelt tendentieuze berichtgeving Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

Niet alleen Staphorst was het toneel van gewelddadige acties gericht op het behoud van de racistische vorm van Zwarte Piet. Ook in Urk en Zaandam is het tot uitbarstingen gekomen. In het vissersdorp Urk moest een grote politiemacht in actie komen wegens geweld door tientallen Zwarte Piet-aanhangers.

Vermoedelijk liep het uit de hand, na een oproep op Instagram om naar een 'Zwarte pieten container rally' te komen en zo veel mogelijk vuurwerk mee te nemen. (…) Nadat er meldingen binnenkwamen van ongeruste bewoners nam een aantal agenten een kijkje. Toen leek de sfeer nog vrij rustig. Er waren veel jongeren aanwezig, die deels ook als zwarte piet verkleed waren. Er was een brandje gesticht, maar de sfeer was nog redelijk goed. De politie probeerde de jongeren met een goed gesprek te bewegen om naar huis te gaan. Toen dat niet gebeurde en er tussen 22.00 en 23.00 uur met (zwaar) vuurwerk, flessen en andere voorwerpen naar de politie gegooid werd, werd de sfeer grimmiger. Zo ontplofte er een vuurwerkbom vlak naast een agent en werd er een duizendklapper op de auto van een boa gelegd en afgestoken. De politie gaf meerdere waarschuwingen en toen ook dat niet hielp werden er meer agenten en hondengeleiders bij geroepen.

Deze week werd bekend dat Den Haag maar liefst anderhalf miljoen euro subsidie aan de gemeente toebedeelt om de hardnekkige problemen met jongeren in Urk aan te pakken.

In Zaandam werden vreedzame anti-Zwarte Piet demonstranten onder meer bekogeld met eieren, meldt NH Nieuws. De politie greep snel in en arresteerde voor de verandering eens de racisten. Vorige week werden demonstranten tegen racisme belaagd in Westzaan.

Amnesty International eist dat er een onderzoek komt naar de racistische aanvallen in Staphorst. Waarnemers van de mensenrechtenorganisatie werden belaagd, meldt het AD:

,,Mijn mensen zijn gewoon geïntimideerd en bang gemaakt. Er werd met de auto geschud, gerammeld, er werden mensen uitgescholden. Ik vind dat buiten proportie", zei de directeur zaterdag in het radioprogramma. ,,Even buiten het feit dat het om mensen van Amnesty gaat. Ook mensen die op weg gaan naar een vreedzame demonstratie horen niet zo behandeld te worden. Dat is een vorm van het recht in eigen hand nemen.”

De actiegroep KOZP wijst er in een verklaring nog eens op dat Nederlandse media op een merkwaardige manier berichten over de aanvallen op hun legitieme demonstraties.