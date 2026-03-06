Racistische politiechef staat hoog op kandidatenlijst VVD Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 486 keer bekeken • Bewaren

Een teamchef van de politie in Limburg die donderdag wegens onder meer racistisch en seksistisch wangedrag op non-actief is geplaatst, blijkt hoog op de kieslijst van de VVD in Heerlen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te staan.

"Dat is een drama", zo zegt de voorzitter van de VVD in Parkstad. Volgens de woordvoerder is in overleg besloten de man geen campagneactiviteiten meer te laten doen. Doordat de kieslijsten al definitief zijn, kan hij niet meer van de lijst worden afgehaald. Wel zal hij zijn plek in de gemeenteraad niet innemen, mocht hij verkozen worden. Dit heet 'het niet aannemen van benoeming'.

Er loopt naar de man niet alleen onderzoek wegens seksistische en racistische opmerkingen tegen medewerkers maar ook vanwege schending van de integriteit. Er zijn volgens de politie aanwijzingen van "misbruik van politiesystemen waarbij werk en privé onvoldoende zijn gescheiden".

Het onderzoek moet uitwijzen of de chef zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan de gemelde overtredingen en zo ja, welke sancties er zullen volgen. De man heeft in de tussentijd geen toegang tot politiegebouwen en -systemen.

De VVD heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad.