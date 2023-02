Racistische passages in James Bond-titels verdwijnen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 343 keer bekeken • bewaren

Racistische passages in de Engelstalige James Bond-boeken van schrijver Ian Fleming worden in een nieuwe uitgave verwijderd of aangepast. De uitgever Ian Fleming Books heeft de boeken onder de loep laten nemen door sensitivity readers, die de teksten hebben gecontroleerd op gevoelige content en woordkeuze.

Er is besloten om in de nieuwe versie het n-woord te vervangen door een ‘’zwarte persoon’’. Ook is in enkele passages de afkomst van de personages weggelaten. Toch zijn er ook een aantal passages die blijven staan. In een van de boeken spreekt Bond over ‘’deze praatzieke vrouwen die denken het werk van een man te kunnen doen.’’ Ook de passage waarin alcoholisme en ‘’homoseksuele neigingen’’ als ‘’hardnekkige beperkingen’’ worden beschreven, blijft hetzelfde.

Fleming had toen hij nog leefde toestemming gegeven om sommige erotisch getinte stukken tekst te verwijderen of te censureren voor de Amerikaanse uitgaves. Op dezelfde manier werden ook een aantal racistische passages in Live and Let Die aangepast. ‘’In navolging van Ians aanpak, hebben wij gekeken naar voorbeelden van racistische termen in de boeken’’, aldus Ian Fleming Books. "Wij hebben een aantal woorden verwijderd of ze verandert in woorden die tegenwoordig meer geaccepteerd worden, maar in lijn met de periode waarin de boeken geschreven werden."

Daarnaast worden er in de nieuwe edities van de boeken uitgelegd dat de titels zijn geschreven in een periode waarin bepaalde termen, die nu als beledigd worden gezien, gangbaar waren en dat sommige delen zijn aangepast.