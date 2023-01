Racistische leus 'White Lives Matter' ook geprojecteerd op UWV-gebouw in Venlo

6 jan. 2023 - 10:01

Eerst verkeerd geplaatst: Een beter bewijs voor de toename van racisme binnen ons land is het niet meer (willen) herkennen van racisme binnen ons land en de pogingen die ondernomen worden om feitelijk racisme buiten het strafrecht (en dus onbestraft) te houden. Er is ook geen beter bewijs voor het feit dat nederland in verschillende subculturen uiteen valt die niets, maar dan ook niets meer met elkaar hebben of van elkaar te verwachten hebben. Niet wat betreft solidariteit, niet wat overeenkomstige belangen en niet wat betreft... [vul maar aan]. En niet alleen op dit onderwerp, maar op vele is de desintegratie duidelijk. Wellicht is er over te denken om dit daadwerkelijk te formaliseren en nederland meer te organiseren volgens een federaal model waarbinnen de regio's meer eigen bewegingsruimte ontstaat en regio's onderling de relatie kunnen vormgeven op basis van de eigen waarden en wederkerigheid. De rechtstaat zoals menigeen hieronder ziet is een rechtstaat die een grabbelton is voor ongewenst gedrag, als facilitator in plaats van sanctioneren. Blijkbaar zijn er teveel daders in nederland of teveel mensen die zich het recht willen voorbehouden om dader te zijn (te kunnen grabbelen). Binnen dit onderwerp: er zijn nogal wat racisten en mensen die zich het recht willen voorbehouden om racistisch te wezen, nu of in de toekomst. Zo'n grabbelton, dat is hoe de poetins van deze wereld rechtssystemen ziet en hoewel blijkbaar dat voor menigeen hier ook geld: niet mijn rechtsstaat.

