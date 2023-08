'Racistische grappen behoren nu eenmaal tot de Nederlandse cultuur'

23 nov. 2013 - 9:26

Het viel me vooral op dat Thierry Baudet continue werd onderbroken door de andere gasten en niet de kans kreeg om zijn punt te maken. Dat is bij P&W ongebruikelijk, en P&W grepen niet in. Mij is onduidelijk waarom niet. Bijzonder storend was het wel. Wat betreft de drie fragmenten: Gorden: ja, dat was smakeloos. Aan de andere kant is Gordon gewoon altijd tenenkrommend, bijv. in een bus met bejaarde dames grappen over seks maken. Maar hij doet dat ook over homo's, de groep waar hij zelf toe behoort. Dus in die zin discrimineert hij niet door juist alles en iedereen te discrimineren en daarmee dus juist ook niemand te discrimineren. Jack Spijkerman: die overschatte zichzelf. Het is een grap die je in de kroeg kunt maken tussen echt heel goede vrienden, en anders niet. En dit was niet in de kroeg en ik neem aan dat Tan en Spijkerman echt niet zo close zijn dat dit kan, want Humberto's gezicht betrok duidelijk toen het werd gezegd. Dafne Bunskoek: dat is geen racisme, maar gewoon een superharde grap waarin naar mijn mening niet zozeer de draak werd gestoken met gekleurde mensen en ook niet op hun vermeende inferioriteit werd gezinspeeld, maar juist de draak werd gestoken met blanken die menen dat ze superieur zijn. Deze grap is ook op nog weer andere manieren op te vatten, maar door de gelaagdheid van deze grap (zeker vier, ik meen zelfs vijf lagen) is deze duidelijk niet racistisch. Misschien te hard voor een televisieavondje, maar niet racistisch. Thierry Baudet haakte ook af in de discussie, hij had er duidelijk geen zin meer in nadat hij als eenling voortdurend in de rede werd gevallen. Ik vond het tamelijk respectloos van die andere gasten die dat deden, maar vooral van P&W die verantwoordelijk zijn voor het in goede banen leiden van de discussie. Mijn conclusie na de uitzending was eerlijk gezegd dat er wel racisme is in NL, maar dat we het ook niet moeten overdrijven. Ethnic profiling gebeurt, absoluut, en ook op huidskleur. Maar mannen met lang haar, de leeftijdscategorie 16 t/m 30 jaar, etc, worden er ook altijd uitgepikt. Het voorbeeld dat werd gegeven over het Amsterdamse pontje, dat is wellicht ethnic profiling en mogelijk racisme, maar ook denkbaar is dat mevrouw nou net toevallig de neiging heeft om in haar tas te rommelen als ze bij de controle langs loopt. Sommigen doen dat, en dan wordt je er uiteraard uitgepikt. Dan heeft het niets met racisme te maken. We weten het gewoon niet, en zij zelf wellicht ook niet eens. En die neger met de dure sportauto die voortdurend langs de kant wordt gezet? (Dat voorbeeld werd in de uitzending genoemd.) Van vrienden met sportauto's of dure auto's weet ik dat zij ook voortdurend aan de kant worden gezet al zijn ze zo blank als maar kan. Ga maar eens met in een Aston Martin rondrijden. Wellicht gebeurt dat met een dondkere huidskleur dan nog iets vaker (is alleen een onbewezen hypothese, maar natuurlijk niet uitgesloten), maar agenten vinden het vooral leuk om even in die dure auto's te kijken en misschien heeft het ook wel iets met machtsgevoel te maken. Hoe dan ook, ik vond de uitzending erg eenzijdig. P&W moeten er in ieder geval voor zorgen dat hun gast, al heet hij Thierry Baudet, zijn zinnen mag afmaken. Nu was het een uitzending vol emotie, waarbij je denkt: er kan inderdaad iets heel ernstigs aan de hand zijn in NL, maar misschien ook wel niet. Dat neemt niet weg dat de emoties van de gasten wel echt zullen zijn. Maar er is altijd meer. Police profiling zal best rekening houden met kleur, maar andere factoren (geslacht, leeftijd, kledingstijl, gedrag, etc) spelen ook een rol en moeten in het plaatje worden meegenomen om echt een oordeel te kunnen vormen over racisme in NL.

