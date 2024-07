Racistische ‘feestwinkel’ in Hoorn beeldt Memphis Depay af als gorilla Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 406 keer bekeken • bewaren

Feestwinkel Ooms in Hoorn heeft een gorillapop voor de deur voorzien van een witte zweetband met nummer tien erop – een niet mis te verstane verwijzing naar spits Memphis Depay die dit EK met rugnummer tien en een witte zweetband speelt. De racistische actie is in beeld gebracht door We Promise, een stichting die zich verzet tegen discriminatie en uitsluiting.

Op Instagram schrijft We Promise: “Zwarte voetballers hebben regelmatig te maken met publiek dat apengeluiden maakt en racistische uitspraken doet en daarin ook refereert naar apen. Het associëren van Zwarte mensen met apen is een tragische, dehumaniserende erfenis van eeuwenlange racistische denkbeelden en vooroordelen. Het vergelijken van hen met dieren, zoals apen, is een vorm van racisme die teruggaat naar een tijd waarin zwarte mensen werden gedegradeerd tot minder dan menselijk. Dit gedrag is racistisch, vernederend en schadelijk.”