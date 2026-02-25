De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Racisten rellen weer, nu in Molenlanden Actueel Vandaag

Racisten hebben dinsdagavond geprobeerd gemeenteraadsleden te intimideren in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden. Ze staken zwaar vuurwerk af en probeerden een zalencomplex binnen te dringen waar de gemeenteraad overlegde over mogelijke locaties voor een nieuw asielzoekerscentrum. Agenten van de mobiele eenheid werden bekogeld met glas en stenen, meldt Rijnmond.

“Het is al langer onrustig in Molenlanden sinds de gemeente vier plekken onderzoekt om maximaal 125 vluchtelingen te huisvesten per locatie. In totaal moeten 250 vluchtelingen worden opgevangen. In Nieuw-Lekkerland werd twee weken geleden ook al gedemonstreerd. Burgemeester Segers werd daarbij uitgejoeld.”