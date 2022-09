Racisten kruipen vanuit de riolen rechtstreeks naar het Mediapark Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 622 keer bekeken • bewaren

Zeven jaar geleden kwam de Duitse satirische film Er Ist Wieder Da uit, over de come back van Hitler via de tv. Dat was lachen. Maar ook een serieuze waarschuwing. Hitler kan terugkeren, zo maakte de film duidelijk, dankzij de cultuur van talkshows en reality-tv, die altijd op zoek zijn naar ophef.

In Nederland werd er niet naar geluisterd. Zoals we nooit naar waarschuwingen luisteren, of het nu om corona, privacy of racisme gaat. Want wij zijn Nederland, wij weten het beter dan de rest. Exceptionalisme heet dat met een duur woord. En kijk, nu zitten we met ON, een racistische omroep betaald met publiek geld.

ON is opgericht door een notoir racist, een NSB-nazaat, een PVV-politicus en een verwarde oud-journalist die al lang geleden afscheid nam van de waarheid. Dus wie vandaag verbaasd is, heeft gisteren niet opgelet. Ongehoord Nederland, it's all in the name.

In ieder ander democratisch land zou gezegd zijn ‘gaan we niet doen’ maar in Nederland waar niemand meer ergens verantwoordelijkheid voor neemt, kon deze bende gewoon toetreden tot het publieke bestel. Met als voorlopig dieptepunt een regelrecht racistische uitzending afgelopen week. Zo racistisch dat zelfs de ‘ik ben heus niet racistisch maar…’ mensen van bijvoorbeeld Powned en WNL zeiden ‘dit kan niet’.

Maar het kon wel natuurlijk. En het zal vast nog erger worden. Want ON volgt de bekende strategie. Zorg dat iedereen tegen je te hoop loopt, dan zijn er automatisch mensen die je steunen. Zorg dat Femke Halsema boos op je wordt en je hebt de steun van de Halsema-haters. Haters houden nu eenmaal meer van hun haat dan van hun verstand. Ze veroorzaken ook altijd ophef en hup ze zijn zo steeds opnieuw het gesprek van de dag. Daarom werkt er maar een methode: leg ze het zwijgen op. Trek de licentie in.

Ja, maar dan gaan ze ondergronds! Nou en? Dat is precies waar ze thuishoren.

Ondertussen kan ik iedereen aanraden nog eens naar Er Ist Wieder Da te kijken. En te blijven kijken tot de aftiteling. Want dan komt in beeld waarvoor de Duitsers waarschuwen: Geert Wilders die in 2013 de racistische beweging Pegida toespreekt in Dresden. Daar waren ze weer, opgestaan uit het graf van de geschiedenis. Volgens de Nederlandse media ging het echter om een menigte ‘bezorgde burgers’. Wie anders beweerde werd tot linkse extremist bestempeld.

Laten we er niet omheen draaien. ON is het mediakindje van Wilders. De inmiddels veroordeelde haatzaaier die in 2010, 2013 en 2015 door de publieke omroep Avrotros werd uitgeroepen tot politicus van het jaar. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar hij moet altijd beveiligd worden, riep deze week nog minister van Justitie Yeşilgöz. Alsof dat een criterium is. Hitler moest ook beveiligd worden.

Wat heeft Wilders ooit voor Nederland gedaan? In Moskou een parlementaire onderscheiding ophalen nadat door Rusland bewapende opstandelingen boven Oekraïne een vliegtuig vol Nederlanders neerhaalden?

Als je wilt weten hoe geschift het er aan toe gaat in Nederland moet je eens opzoeken bij wie de aspirant-omroep ON in Hilversum is ondergebracht. Bij de NTR, de omroep die onder meer het radio- en tv-aanbod voor minderheden moet verzorgen. We hebben niet alleen nazi’s binnengehaald maar we hebben ze een kantoortje gegeven in de synagoge. Wanneer houdt deze gekte op?