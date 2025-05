Racisten krijgen rolberoerte van nieuw kunstwerk op Times Square Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 757 keer bekeken • bewaren

Na Rotterdam heeft nu ook New York City een kunstwerk van Thomas J Price. Sinds deze week prijkt Grounded in the stars op Times Square. Net als in Rotterdam betreft het een standbeeld van een gewone zwarte vrouw.

En net als in Rotterdam kunnen conservatieven, racisten en andere reactionairen daar slecht mee omgaan, schrijft het AD. Is dit geen belediging voor alle zwarte mensen, jammeren de critici. Waarom is er een standbeeld voor iemand die niets bijzonders gepresteerd heeft?

Het New Yorkse gedrein en geklaag doet sterk denken aan de column die Rosanne Hertzberger destijds schreef over de onthulling van Moments Contained in Rotterdam. “Alleen maar vrouw zijn, een beperking hebben, een hoofddoek dragen, een donkere huidskleur of liefst een combinatie hiervan is genoeg om op het schild gehesen te worden”, lamenteerde ze.

Hertzberger werd van repliek gediend door journalist Tara Lewis die op Joop.nl uitlegde waarom het beeld wél bijzonder was. “Ik voel het aan het kleine meisje, dat roerloos met haar volkomen vergeten lolly in de hand, naar haar evenbeelden kijkt. Meisjes met swag, die adembenemend, in harmonie volstrekt onoverwinnelijk zijn. Ik voel dat er geschiedenis wordt geschreven.”

Wie nu over het Stationsplein in Rotterdam loopt, weet dat Lewis gelijk had. Het kunstwerk van Thomas J Price spreekt meer tot de verbeelding dan de standbeelden van vergeten witte mannen die elders te zien zijn.